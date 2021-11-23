الجيش الإثيوبي يزعم: قضينا على جماعة مدعومة من مصر والسودان

الثلاثاء، 23-11-2021
04:00 م
في محاولة لكسب تعاطف الداخل بعد الانهيار المتوالي للجيش الإثيوبي امام
جبهة تيغراي، أعلنت وزارة الدفاع الإثيوبية، القضاء على جماعة وصفتها بالـ"إرهابية"،
قالت إنها كانت تستهدف تنفيذ مهام تخريبية في البلاد بدعم من مصر
والسودان
.
وزعم القائد العام للكتيبة 22 في الجيش الإثيوبي، العقيد سيف إنغي، في
بيان، إن عملية أمنية مشتركة أحبطت تسلل الجماعة من السودان
إلى منطقة شيرقولى
ومنغي في إقليم بني شنغول-غومز، لافتا إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 1262 قطعة
سلاح وذخيرة مثل قذائف آر بي جي المضادة للمدرعات، وقنابل يدوية وأجهزة راديو
وهواتف خلوية وعدد كبير من الجنيهات السودان
ية، وفقا لإذاعة فانا الإثيوبية.
من جانبه ، قال مفوض شرطة إقليم بني شنغول-غومز، عبد العزيز محمد، إنه رغم
دخول أعداء أجانب الحدود السودان
ية بالتعاون مع العدو الداخلي، فقد تم تدمير أكثر
من 30 من القوات المناهضة للسلام بأيدي قوات الأمن المشتركة كما تم أسر البقية.
وشدد مفوض شرطة الإقليم على ضرورة أن يفهم الجميع أن هدف الجماعات
الإرهابية المتعاونة مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإرهابية هو تدمير إثيوبيا.