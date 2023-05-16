الجنس مقال الإجهاض.. القبض على طبيب نساء وتوليد شهير في شبرا





ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيب نساء وتوليد شهير بمنطقة شبرا، وذلك بعدما حررت إحدى السيدات محضرًا ضده بقسم شرطة روض الفرج، بعدما اتهمته بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها.

وأسفرت التحريات الأولية أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك، وتبين تحصيل المتهم أموالًا من بعض السيدات مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء العمليات.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة والتي أكدت صحة الواقعة، وسجلت الكثير من الوقائع، فيما تولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة.