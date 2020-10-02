الجندي: لو لم يكن القران محفوظا لحدث هذا الشيء

الجمعة، 02-10-2020
10:46 م
إيمان هاني
قال
الشيخ خالد الجندي
، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
، إن النبي محمد صلى الله عليه
وسلم، لا يستطيع حذف أية كلمة من القرآن، فمثلًا قول الله تعالى فى سورة الإخلاص:
"قل هو الله أحد"، فهنا النبى لا يستطيع أن يتصرف في هذا.
وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"،
المذاع عبر فضائية "دي إم سي
"، قائلا :" كلمة "قل" دلالة
على نسبة القرآن لرب النبي وليس للنبى، فالله
يأمر وهو الذى أنزل القرآن، والنبي محمد الذى أنزل عليه.
وتابع: "القرآن معجزته أنه محفوظ، وإلا أصبح
كغيره من الكتب التى حرفت، فإذا تم حذف كلمة "قل"، فهنا ليس فيه تبليغ للناس،
فالله يأمر نبيه بأن يبلغ الناس بكلمة "قل".