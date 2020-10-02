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الجندي: لو لم يكن القران محفوظا لحدث هذا الشيء

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
الجندي
 
الجمعة، 02-10-2020 10:46 م إيمان هاني
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع حذف أية كلمة من القرآن، فمثلًا قول الله تعالى فى سورة الإخلاص: "قل هو الله أحد"، فهنا النبى لا يستطيع أن يتصرف في هذا.
 وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، قائلا :" كلمة "قل" دلالة على نسبة  القرآن لرب النبي وليس للنبى، فالله يأمر وهو الذى أنزل القرآن، والنبي محمد الذى أنزل عليه.
 وتابع: "القرآن معجزته أنه محفوظ، وإلا أصبح كغيره من الكتب التى حرفت، فإذا تم حذف كلمة "قل"، فهنا ليس فيه تبليغ للناس، فالله يأمر نبيه بأن يبلغ الناس بكلمة "قل".

 

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