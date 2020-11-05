الجندي: ترك السعي انعدام بصيرة

الخميس، 05-11-2020
12:17 م
إيمان هاني
أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى
للشئون الإسلامية، أن الدنيا مضمونة من عند الله سواء الرزق أو العمل فكل ما على الإنسان
هو السعى والعمل بالأسباب فقط.
وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه
"لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي
"،: "اجتهاد الإنسان فيما ضمن له والتقصير فيما طلب منك دليل
على ضياع البصيرة، فلابد للفرد أن يسعى ويترك الأمر لله، ويقوم بالمطلوب منه لكى يضمن
الأخرة وهى العمل الصالح والطاعات".
وأوصى الشيخ خالد الجندي
، عضو المجلس الأعلى
للشئون الإسلامية، بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي
أحسن.