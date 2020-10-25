الأحد 25 أكتوبر 2020
توقيت مصر 15:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

22 لاعبا بقائمة "الدراويش" استعدادا للزمالك بالدورى

بسبب " محامي خلع ".. جامعة القاهرة تكرم هاني رمزي

قفزة جديدة في الإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

"الجبلاية" : تكشف ممثل مصر بالبطولة العربية

تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

رد غريب من ابنة رجاء الجداوي عن الحشرات في قبر والدتها

البحرين تدين تفجير المركز التعليمي بأفغانستان

ضبط شعر طبيعي بملايين الجنيهات مع راكبة في مطار القاهرة

مطار فهد الدولي يحذر رواده من هذا الأمر

تخلص من كابوس " الكرش" بخطوات بسيطة

ADS
 

الجندي: أغنية "الشرع محلل أربعة" تسيء إلى شرع الله

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
خالد الجندي
 
الأحد، 25-10-2020 01:37 م إيمان هاني

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المطربي عند التعامل مع ثوابت الدين التي لها كرامتها باتخاذ الحذر، قائلا :"على المطرب الشعبي حمادة هلال أن يتوقف عن تحضير أغنية "الشرع محلل أربعة" والتي يتشاجر عليها مع الفنان محمد رمضان".
وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، بأنه لابد من التخلي عن هذه الأغنية أو عدم إذاعتها إطلاقًا، وإلا سنضطر إلى مقاضاته أو رفع شكوانا لله ثم للأزهر الشريف.
وتابع: "حمادة هلال طيب وابن حلال ومؤدب ومحترم ومفيش اتنين يختلفوا على أخلاقه"، موضحًا أنه لا يمكن الزج بالشرع الإسلامي في الأغاني بهذه الطريقة، وهذه الأغنية كلماتها بشعة، مضيفًا: "قبل ما تدوروا على الإهانة اللي جاية من فرنسا والدول الأخرى، شوفوا الإهانة اللي بتتم لدينكم في بلد الازهر الشريف"، وتقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،
وقدم ببلاغ علني للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، مناشدًا "شاكر" بالتدخل لمنع هذه الأغنية، منوهًا بأن الأغنية تقول: " بهدوء كدا من غير صربعة أنا الشرع محللي أربعة يعني هعيش في دلع علطول، وأنا أصلي بموت في الشخلعة".
وأكد أن الشرع أوجد ظروف اجتماعية للزواج، متابعًا :"الشرع مش جاي علشان يدلع حضرتك"، معتبرًا أن اقتران كلمة الشخلعة بالشرع فيها تجاوز وإساءة، مستنكرًا ربط العلة من تعدد الزوجات بالشخلعة، مشددًا على أن الوقاء جزء من الأجزاء المكملة للتعامل مع هذا الدين، مستدلًا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: " مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا".

 

إقرأ ايضا

الدكتورة مايا مرسي

مايا مرسي للسيدات : صوتك بيرسم مستقبل أولادك

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يشارك في علاج مؤمن زكريا بأرباح أغنية

حمادة هلال

حمادة هلال يرد علي نبأ خلافه مع محمد رمضان

أخبار متعلقة

حمادة هلال

حمادة هلال يرد علي نبأ خلافه مع محمد رمضان

صورة من الواقعة

مسئول عن زواج طفلة عمرها 10 سنوات: "لقيناها بلتعب"

خالد الجندي

الجندي: الإساءة لإذاعة القرآن الكريم دناءة ووضاعة

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

داعية: الملائكة لا تكتب ما في القلوب

رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

داعية: الإساءة لمصر إساءة للنبي محمد

الفنان جمال يوسف

سر بكاء الفنان جمال يوسف على الهواء