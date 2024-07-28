شهدت محافظة بني سويف، واقعة غريبة حيث عادت سيدة مسنة إلى الحياة بعد إعلان وفاتها.

وأعلن أقارب السيدة عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي جيرانهم موعد الدفن والمشاركة في جنازة السيدة وتدعى عواطف، وأداء الصلاة على جثمانها في مسجد الرحمة بالمدينة.

وتوافد الأهالي على المسجد للصلاة وتشييع الجثمان، وفجأة اكتشفوا أن السيدة مازالت على قيد الحياة، حيث أفاقت من الغيبوبة ووجهت كلمات لاذعة لشقيقتها التي استقبلتها بالزغاريد، وتبعها سيدات كن يشاركن في الجنازة .

وتبين أن السيدة، كانت قد داهمتها غيبوبة سكر واعتقدت شقيقتها بوفاتها، وأبلغت الجيران بالخبر. واحتفل الأهالي بالسيدة في منزلها بإطلاق الزغاريد ابتهاجا بعودتها للحياة مجددا.