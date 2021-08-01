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الجزيرة تفاجئ الجميع بالعودة للبث من القاهرة

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الأحد، 01-08-2021 10:31 ص

فاجأت قناة “الجزيرة” القطرية، أمس السبت، جمهورها في الوطن العربي بالعودة للبث من مصر لأول مرة منذ عام 2013، بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان.
وظهرت على شاشة الجزيرة القطرية عنوان “مباشر من القاهرة” بعد أن أجرت بثًا مع مراسلتها من القاهرة، وذلك لأول مرة بعد سنوات من الانقطاع.
ولم يتضح تفاصيل عودة قناة “الجزيرة” إلى مصر من جديد، إلا أن محللين توقعوا أن السلطات فرضت قيودًا على سياسات القناة القطرية للعودة من جديد.
وتأتي عودة القناة للبث من مصر، بعد أن توقف لعدة سنوات خلال الفترة ما بعد الـ30 من شهر يونيو من عام 2013، والإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، وبعدها الأزمة الدبلوماسية مع قطر.
 

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