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الجزيرة: إسرائيل تُبلغ مصر نيتها وقف العملية العسكرية في غزة

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الخميس، 20-05-2021 09:34 م

نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر وصفتها بالخاصة، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبغلت الوسيط المصري، بشكل رسمي، عزمها إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأضافت قناة “الجزيرة”أن، “حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغت الوسيط المصري رسميا عزمها وقف العملية العسكرية في غزة”.
وفي السياق، ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن “نتنياهو”، سيقدم أمام مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر “الكابينيت” اقتراحا من جانب واحد لوقف إطلاق النار على غزة.
وأكدت الصحيفة أن الكابينت سيعقد اجتماعًا مهمًا، اليوم، لمناقشة نتائج الحرب على غزة، والمعروفة باسم “حارس الأسوار”، والتي تدخل يومها الـ12، اليوم.
 

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