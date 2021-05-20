الجزيرة: إسرائيل تُبلغ مصر نيتها وقف العملية العسكرية في غزة

الخميس، 20-05-2021
09:34 م
نقلت قناة الجزيرة القطرية عن مصادر وصفتها بالخاصة، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال
الإسرائيل
ي أبغلت الوسيط المصر
ي، بشكل رسمي، عزمها إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة
.
وأضافت قناة “الجزيرة”أن، “حكومة
رئيس الوزراء الإسرائيل
ي بنيامين نتنياهو أبلغت الوسيط المصر
ي رسميا عزمها وقف العملية
العسكرية في غزة
”.
وفي السياق، ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، أن “نتنياهو”،
سيقدم أمام مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر “الكابينيت” اقتراحا من جانب واحد لوقف
إطلاق النار على غزة
.
وأكدت الصحيفة أن الكابينت سيعقد اجتماعًا مهمًا، اليوم،
لمناقشة نتائج الحرب على غزة
، والمعروفة باسم “حارس الأسوار”، والتي تدخل يومها الـ12،
اليوم.