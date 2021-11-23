الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
توقيت مصر 16:14 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الجيش الإثيوبي يزعم: قضينا على جماعة مدعومة من مصر والسودان

لا يريد التنازل.. أزمة تهدد برحيل «صلاح» و«ماني» من ليفربول

واقعة غريبة.. أحد المشجعين يعتدي على بطل العالم في المصارعة (فيديو)

بملابسها الداخلية والخارجية.. العثور على عروس مشنوقة في ظروف غامضة

حكم قضائي على ممثل عالمي شهير بدفع 31 مليون دولار بسبب جرائم تحرش

السعودية.. تفاصيل القبض على أميرة الناصر بعد عدة فضائح وزوجها ينهار باكيًا

تقتل زوجها وتدفنه تحت السرير لمدة عام وزواجها من رجل آخر يكشف الجريمة

توكل كرمان وقيادات إخوانية يغادرون تركيا بعد هذه الرسالة من السلطات

الجزائر تعاقب الشاب خالد بسبب مواقفه من المغرب

دولة خليجية تمدد الإقامة للوافدين حتى 15 عامًا

ADS
 

الجزائر تعاقب الشاب خالد بسبب مواقفه من المغرب

images
الشاب خالد
Native
Teads
الثلاثاء، 23-11-2021 11:58 ص
أصدرت السلطات الجزائرية، مساء أمس الاثنين، قرارا ضد المطرب الشاب خالد على خلفية تصريحات اعتبرها البعض داعمة لموقف المغرب في خلافه السياسي مع بلاده.
وذكر موقع "الجزائر 24"، أن "هناك قرارا من قبل السلطات الجزائرية بمنع إذاعة أغاني الشاب خالد في جميع الإذاعات والقنوات الجزائرية على خلفية تصريحات اعتبرها البعض داعمة لموقف المغرب".
ونقل الموقع عن مصادر خاصة قولها إن:" التعليمات التي صدرت لوسائل الإعلام الجزائرية بمنع أغاني خالد لم تكن "ورقية" بل شفهية، وأن الإذاعات التزمت بالقرار على الفور، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تُمنع فيها أغاني خالد في الجزائر على خلفية مواقفه السياسية".
وزار الشاب خالد المغرب مؤخرا على هامش موسم "أصيلة" الثقافي، ومكث عدة أيام في المدينة المغربية التراثية الشهيرة، وشهدت الزيارة عدة لقاءات جمعته بمسؤولين مغاربة منهم وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الخارجية الأسبق محمد بن عيسى.
وكان الشاب خالد قد أحيا الأسبوع الماضي حفلا كبيرا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويعد هذا الحفل الأول له في المملكة العربية السعودية، وشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.
 

إقرأ ايضا

79-221626-1e4dbe582b6848de918933e085ce1b61-18_700x400

الجيش الإثيوبي يزعم: قضينا على جماعة مدعومة من مصر والسودان

163-162601-seith-rollins-wwe-fan_700x400

واقعة غريبة.. أحد المشجعين يعتدي على بطل العالم في المصارعة (فيديو)

جثه-أرشيفية-1591087981-0

بملابسها الداخلية والخارجية.. العثور على عروس مشنوقة في ظروف غامضة

أخبار متعلقة

344591_0

حملة لمنع محمد رمضان من دخول المغرب.. تعرف على السبب

Capture

شاب يسحل ممرضة داخل المستشفى وينهال عليها بالركلات (فيديو)