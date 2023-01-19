الخميس 19 يناير 2023
توقيت مصر 21:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كيف تؤثر الأحداث الرياضية العالمية على أداء الأسواق المالية؟

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

الـ 1000 جنيه بـ 10 دينار.. تعادل صرف الجنيه بالكويت رسمياً مع السوق السوداء

قطع رأس زوجته وتجول بها في الشارع.. السجن 8 سنوات لمرتكب جريمة هزت إيران

ضبط 5 نساء ورجلان متلبسين أثناء ممارسة الرذيلة بالكويت (صور)

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على زواج سفير بفتاة أردنية

استبعاد نهائي وإيقاف وتغريم.. قرارات مفاجئة من اتحاد الكرة بقطر ضد لاعبي المنتخب

روسيا توجه ضربة لـ الدولار عبر مصر وقطر والإمارات

الحكومة تستعد لتحويل جزيرة الوراق إلى مدينة جديدة بمواصفات عالمية

نقابة المحامين تعلق العمل في جميع أنحاء الجمهورية بسبب محامي مطروح.. القصة كاملة

ADS
 

الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على زواج سفير بفتاة أردنية

تنزيل
الرئيس السيسي
Native
Teads
الخميس، 19-01-2023 12:42 م

 

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة لدبلوماسي مصري، بالزواج من فتاة أردنية.

 

ونص قرار الرئيس السيسي بأنه يؤذن للسفير بالسلك الدبلوماسي والقنصلي علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، بالزواج من الآنسة/ لارا طلال محمد كعوش جنسية المملكة الأردنية الهاشمية.

ووفقا للقانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي يحدد شروط واضحة فيمن يتقدم للالتحاق بالخارجية، يأتي على رأسها أن يكون المتقدم للسلك الدبلوماسي مصريا من أبوين مصريين بالمولد، وكذلك أن تكون زوجته مصرية؛ مشيرا إلى أن الخارجية والجيش المصري لديهم ثوابت راسخة في الحفاظ على هوية المنتسبين إليهما.

ووفقا للقانون، وبالاحتكام إلى العرف الدبلوماسي أيضا فكل من يتزوج من سيدة أجنبية يعتبر مستقيلًا من الخارجية؛ لافتًا إلى أن هناك حالات محدودة من هذا النوع من الزواج طوال الخمسين عاما الماضية.

 

إقرأ ايضا

63c8f6114c59b73a2f493634

الحكومة تستعد لتحويل جزيرة الوراق إلى مدينة جديدة بمواصفات عالمية

وقفة-المحامين

نقابة المحامين تعلق العمل في جميع أنحاء الجمهورية بسبب محامي مطروح.. القصة كاملة

Capture

ردت بشتائم غير لائقة.. فجر السعيد تتعرض لموقف محرج للغاية وتسقط من على الدراجة الهوائية

أخبار متعلقة

Capture

شاهد أول رد من الرئيس على بيع قناة السويس

Capture

شاهد.. بكاء الرئيس السيسي تأثرًا بكلمة أشرف عبدالباقي

202212011045354535

الرئيس السيسي: «حضرتك عايز تتجوز.. حط مبلغ في الصندوق»

elaosboa27648

«السيسي» يقاطع رئيس الوزراء ويعلق على أزمة الدولار