الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس على زواج سفير بفتاة أردنية





نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة لدبلوماسي مصري، بالزواج من فتاة أردنية.

ونص قرار الرئيس السيسي بأنه يؤذن للسفير بالسلك الدبلوماسي والقنصلي علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، بالزواج من الآنسة/ لارا طلال محمد كعوش جنسية المملكة الأردنية الهاشمية.

ووفقا للقانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي يحدد شروط واضحة فيمن يتقدم للالتحاق بالخارجية، يأتي على رأسها أن يكون المتقدم للسلك الدبلوماسي مصريا من أبوين مصريين بالمولد، وكذلك أن تكون زوجته مصرية؛ مشيرا إلى أن الخارجية والجيش المصري لديهم ثوابت راسخة في الحفاظ على هوية المنتسبين إليهما.

ووفقا للقانون، وبالاحتكام إلى العرف الدبلوماسي أيضا فكل من يتزوج من سيدة أجنبية يعتبر مستقيلًا من الخارجية؛ لافتًا إلى أن هناك حالات محدودة من هذا النوع من الزواج طوال الخمسين عاما الماضية.