الجثث خرجت من المقابر.. انهيار حوض مياه تبريد بمحطة كهرباء بأسيوط (صور)





تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ وقوات الإنقاذ السريع السيطرة على تداعيات انهيار أحد أحواض مياه التبريد بمحطة كهرباء غرب المركبة أسيوط بعد أن اجتاحت المياه مقابر ومجمع الخدمات البترولية بأسيوط.

انتقل إلى موقع الحادث اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط والقيادات الأمنية بالمحافظة وقوات الحماية المدنية والإطفاء وقوات الإنقاذ السريع.

وتسبب الحادث في قطع المياه على طريق قرى بني عدي وجحدم والعزية، وغمرت المياه مقابر قرى مسرع وأولاد رائق وبني حسين، ما تسبب في طفو رفات الموتى خارج المقابر وانهيار عدد كبير من المقابر.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يتابع حادث انهيار جزئي لأحد أحواض مياه التبريد الخاصة بمحطة كهرباء غرب، مساء اليوم السبت، ما أدى إلى تسرب المياه إلى بعض الأراضي الصحراوية المجاورة للمحطة بعيدا عن الكتلة السكنية.

وأشار محافظ أسيوط، خلال بيان رسمي، إلى تواجد كافة الأجهزة التنفيذية وتواجد قوات الحماية المدنية ومعدات الحملة الميكانيكية لمركز منفلوط بموقع الحادث ولا توجد خسائر فى الأرواح؛ مؤكدًا على جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركات الكهرباء والمياه والبترول والغاز الطبيعى والتضامن الاجتماعى لمواجهة تداعيات الأزمة والتعامل الفورى معها واتخاذ التدابير البديلة.