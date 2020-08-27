الجامع الأزهر يتأهب لاستقبال المصلين بالجمعة غدًا

الخميس، 27-08-2020
08:27 م
أحمد سالم
أنهت إدارة الجامع الأزهر
الشريف استعداداتها لاستقبال المصلين بصلاة الجمعة
، وذلك بوضع علامات التباعد، ونشرها في كافة أروقة الجامع وباحاته، وإنهاء أعمال النظافة والصيانة، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.
جاء ذلك بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
، شيخ الأزهر
بشأن عودة إقامة شعائر صلاة الجمعة
في رحاب الجامع الأزهر
.
وتهيب إدارة الجامع الأزهر
بالمصلين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وإحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به، كما تنوه إلى أنه سيتم غلق جميع دورات المياه والميضأة، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.