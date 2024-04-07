الثلاثاء أم الأربعاء.. تعرف على موعد عيد الفطر المبارك

الأحد، 07-04-2024
11:32 ص
يترقب الجميع موعد أول أيام الفطر المبارك ، وهناك تساؤلات منتشرة بين الناس هل رمضان 29 يوما أم 30 يوما، وكثرت أسئلة الناس حول موعد عيد الفطر
نظراً لانتظارهم الفرحة بقدوم العيد المبارك، ومن المعلوم أن دار الإفتاء
المصرية هي المنوطة شرعا بإعلان رؤية الهلال، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر وأن غرة شهر رمضان المبارك ستكون يوم الثلاثاء.
موعد عيد الفطر
فلكيا
أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية، بأن هلال شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين 29 رمضان 1445هـ، الموافق 8 أبريل 2024".
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في القاهرة وكذلك في غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ12 دقيقة في مكة المكرمة و10 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات الجمهورية بمدد تتراوح بين (10 - 11 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين ( 2 - 20 دقيقة).
وبالتالي يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان 1445هـ، وتكون غرة شهر شوال 1445هـ فلكيا يوم الأربعاء 10 أبريل 2024 عيد الفطر المبارك.
موعد عيد الفطر
2024 دار الإفتاء
أعلنت دار الإفتاء
، عن استطلاع هلال شهر شوال يوم الاثنين، وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة بعد المغرب، لإعلان موعد بداية عيد الفطر المبارك.