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التهمتها النيران في البحر.. احتراق 3 آلاف سيارة في سفينة كانت متجهة إلى مصر

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حريق سفينة بالسيارات
الخميس، 27-07-2023 09:43 ص

 

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الفارهة، أن نحو 350 سيارة تحمل علامتها التجارية من بين أكثر من 2850 سيارة أخرى، احترقت على متن إحدى سفن الشحن وهي في طريقها للموانئ المصرية.

 

واندلع حريق هائل، مساء الثلاثاء، في سفينة لشحن السيارات، قبالة السواحل الهولندية، ما أدى إلى وفاة أحد الأفراد وإصابة العشرات من طاقم السفينة واضطر آخرون للنجاة بأنفسهم بالقفز في المياه.

 

وقال متحدث باسم خفر السواحل الهولندي، الأربعاء، إن السفينة "فيرمانتل هايواي" المسجلة ببنما، كانت تحمل 2.857 سيارة بينها 25 سيارة كهربائية تم شحنها من ميناء بيرمنهافن بألمانيا إلى ميناء بورسعيد بمصر.

 

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤولين في مرسيدس قولهم، إنهم يتواصلون حاليًا مع شركة الشحن المشغلة للسفينة المحترقة للوقوف على أسباب الحادث، وماستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة.

 

ورجحت السلطات الهولندية أن يستمر الحريق خلال الأيام الثلاثة القادمة، معللين بصعوبة السيطرة على الحريق من خارج السفينة بالإضافة إلى التخوف من خطر إغراقها حال تم غمرها بالمياه.

 

وكانت "رويترز" أفادت إن التقارير الأولية تشير إلى أن إحدى السيارات الكهربائية التي كانت على متن السفينة هي المتسببة في اندلاع الحريق.

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