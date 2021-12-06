«التنورة اترفعت».. هل تعمدت عارضة الأزياء السعودية إظهار منطقة حساسة؟

الإثنين، 06-12-2021
10:36 ص
أثارت عارضة الازياء السعودية
باربي نجد، الجدل بين متابعيها على مواقع
التواصل الاجتماعي، بسبب صورة فاضحة تاتقطتها لنفسها من غرفة نومها مرتدية تنورة
قصيرة اظهرت منطقة حساسة
.
وخلال التقاطها الصورة تعرضت لموقف محرج اذ ارتفعت التنورة وظهرت مؤخرتها
بشكل واضح مما عرضها للانتقادات من المتابعين الذين رأوا انها تعمدت ان تظهر على
هذا النحو لاثارة بلبلة.
وكانت باربي نجد المعروفة ايضاً بـ مودل جيجي
قد صدمت المتابعين بعد
نشرها صورا وهي عارية على البحر حتى ان صدرها ظهر بشكل واضح على الرغم من انها
وضعت يديها عليه.