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التنمية المحلية تحذر من سيول وطقس سيئ الأيام القادمة

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الخميس، 18-11-2021 10:32 ص
أكد خالد قاسم مساعد، وزير التنمية المحلية، أن استعداد الوزارة بشأن توقعات حدوث موجة جديدة من الطقس السيئ في محافظات مصر.
وأضاف “قاسم”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المذاع عبر شاشة “دي إم سي”، مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة تقوم بعمل سيناريوهات تدريبية مع المستشفيات والإسعاف والحماية المدنية بهدف الوقوف على الجاهزية والاستعدادات لأي موجة سيول قد تحدث.
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن هناك تنسيقًا على الأرض بدرجة كبيرة مع كافة الجهات المعنية.
وقال إن هناك متابعة مع محافظة أسوان والأقصر وسوهاج والبحر الأحمر والتي تعرضت لموجة سيول خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن تم التعامل مع الأمر بشكل سريع والتعامل مع الآثار السلبية للسيول وإعادة التيار الكهربي.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن والهلال الأحمر، وإعادة انتشار شفاط المياه لأماكن تجمعات المياه.
 

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