التنمية المحلية تحذر : فرق مرور لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق الجديدة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أنه مع بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة و المطاعم والكافيهات و الورش والأعمال الحرفية اليوم الأول من ديسمبر سكون هناك متابعة من خلال الأجهزة التنفيذية بالمحافظات و الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ القرار والتزام المواطنين به .

و أضاف في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " أنه سيكون هناك فرق في المحافظات للمرور علي المحال و التأكد من تنفيذ القرار وضبط المخالفين ، خاصة أنه تم الإعلان عن القرار منذ أكثر من 10 أيام في وسائل الإعلام المختلفة .

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لترخيص المحال العامة قد أصدر قرار بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال و المطاعم و الكافيهات و الورش و الأعمال الحرفية و المولات التجارية و حدد الأول من ديسمبر لتطبيقه .

و أشار إلي أن فوائد هذا القرار كالتالي :

عرض فوائد القرار، وما سيتم من جانب الوزارة لتطبيقه، وهي كالتالي:



العمل على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق.

الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .

توفير استهلاك الطاقة أحد أهم مزايا القرار، فضلا عن تنظيم ساعات عمل المنشآت العامة.

إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة.

وعن نظام الغلق :

مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق الساعة 11 مساء (صيفا)و 10 مساء (شتاء) .

زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفا) و11 مساء (شتاء).

- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 1 صباحا صيفًا والساعة 12 منتصف الليل شتاء.

- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة 1 صباحًا .

- استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .

- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 7 مساء (صيفا) والساعة 6 مساء (شتاء) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.



- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية.

- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- تٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

- شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ويتم التنسيق مع وزير السياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.

