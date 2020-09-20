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التموين يكشف تفاصيل افتتاح معارض "أهلًا مدارس"

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التموين يكشف تفاصيل افتتاح معارض "أهلًا مدارس"

أهلا مدارس
أهلا مدارس
الأحد، 20-09-2020 11:38 م المصريون ـ متابعات
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن وزير التموين افتتح اليوم معرض «أهلا مدارس» بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور وزيرة التجارة والصناعة وتحت رعاية رئيس الوزراء.
وتابع خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعرض يقام للعام الخامس على التوالي، ولكن العام الحالي يقام وسط الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا.
ولفت المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن هناك معارض ثابتة ومتنقلة في عدد من المحافظات، تبدأ من اليوم وحتى 27 من الشهر الحالي.
وأوضح أن المعارض الثابتة تفتح من 10 صباحًا حتى العاشرة مساء لمدة 12 ساعة، ويتوفر بها "شنط، وأحذية، وأغذية، وأدوات تعليمية، وأجهزة الحاسب، وملابس".
وأكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، على أن المعارض يميزها التخفيضات التي تبدأ من 20 % وتصل إلى 30 % ويتم التركيز على المنتج المحلي والجودة العالية.
 

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