التموين تكشف حقيقة نقص وزن رغيف العيش

الخميس، 22-10-2020
06:43 م
أحمد سالم
ردًا على ما نشر مؤخرًا بأحد مواقع السوشيال ميديا حول وجود نقص فى كميات الخبز المدعم، بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد غلق عدد ٧ مخابز بها لعدم التزامهم بمواصفات إنتاج الخبز المدعم للمواطن وارتكابهم عدد من المخالفات التموين
ية.
أكدت مديرية التموين
والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن عدد المخابز المجاورة للمخابز السبع المغلقة يصل إلي ١٢ مخبزا بمسافات متقاربة داخل نطاق هذه القري.
كما أشارت المديرية إلى أن هناك توجيهات وتعليمات مباشرة من الدكتور على المصيلحي وزير التموين
بضرورة توافر وصرف الخبز للمواطنين طوال اليوم بشكل طبيعي وكما هو معتاد وذلك من المخابز المجاورة، فضلًا عن الدفع يوميًا بكميات كبيرة من الخبز عبر سيارات مشروع المخابز التابعة لمحافظه الشرقية وذلك بالأماكن التى اغلق فيها المخابز.
وأكدت المديرية أن المخابز المغلقة صدر لها قرار بالغلق لمدد تتراوح من ٣-٦ شهور بسبب ارتكابهم مخالفات تموينية سواء فى الوزن أو تجميع بطاقات أو تلاعب فى حصص الدقيق.
وشددت وزارة التموين
والتجارة الداخلية بأن أحد أهم أدوار ومهام مديريات التموين
هي الرقابة على المخابز وكافة المنشآت التموين
ية بما يضمن الحفاظ على كافة الحقوق التموين
ية والدعم المخصص للمواطنين، فضلًا عن ضمان انتظام عملية صرف الخبز للمواطنين يوميًا بجودة عالية وبسعر ٥ قروش على بطاقة التموين
، وبنفس الحصص والكميات المخصصة للمواطنين، مع توقيع عقوبات رادعة تجاه المخالفين والمتلاعبين بهذا الدعم.