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التموين تعلن حذف من يصل راتبه لهذا الرقم

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الخميس، 24-03-2022 01:43 م

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز تنتهي في 25 مارس الجاري، مؤكدًا أنه لن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ.
وأكد علي المصيلحي، خلال كلمته منذ قليل، في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض «أهلًا رمضان»، أن من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته، مشيرا إلى أن بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبًا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، وكل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن تبحث تلك التظلمات.
وأضاف وزير التموين أنه سيتم توقيع العقوبة التي أقرها مجلس الوزراء على المخابز السياحية غير الملتزمة بوضع قائمة أسعار الخبر الحر، بداية من السبت المقبل، وكذلك غير الملتزمين بالأوزان والأسعار المقرر الخبر الحر والتي تشمل 5 قروش و75 قرشا وجنيها واحدا.

 

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