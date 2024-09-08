التموين تستعد لحذف 4 فئات جديدة بإجمالي 7 مليون بطاقة.. هل أنت منهم؟

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الأحد، 08-09-2024 12:54 م


 

كشفت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة محددات الدعم تعمل على قدم وساق خلال الفترة الحالية من أجل الانتهاء من الضوابط الجديدة لمحددات الدعم تمهيدًا لبدء التطبيق خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين على أقصى تقدير.

 

وحددت اللجنة الوزارية عددًا من الأولويات التي من شأنها تنقية 7 ملايين بطاقة من أصل 21 مليون بطاقة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات وفق موقع "مصراوي"، أنه جار في الوقت الحالي مراجعة محددات الدعم بعد إرسال بيانات جزء منهم من قبل 9 وزارات تم الاتفاق معهم من قبل التموين وذلك لتفعيل محددات الدعم الجديدة التي تم الاتفاق عليها مسبقا في اللجنة الوزارية وتم تطبيقها مرتين الأولى في 2018 والثانية في 2020.

 

وشددت المصادر، على أنه تم تحديد 4 ضوابط جديدة من شأنها حذف غير المستحقين للدعم، وهي كما يلي:

 

1- من تم تحرير محضر سرقة كهرباء لهم حيث أرسلت وزارة الكهرباء ما يقرب من 400 ألف اسم ورقم وقومي لوزارة التموين.

 

2- المعتدون على الأراضي الزراعية حيث أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قائمة بأسماء من تم تحرير ضدهم محاضر تعديات على الأراضي الزراعية.

 

3- من يصل استهلاكهم في فواتير الكهرباء للشريحة السابعة وهو ما فسره البعض بامتلاك أكثر من تكييف وهو ما نفته اللجنة لكن بمجرد وصول الشخص للشريحة السابعة.

 

4- امتلاك سيارة يزيد سعرها عن مليون و200 ألف جنيه.

 

ولم تستقر اللجنة على إجمالي الدخل الذي سيتم بناءً عليه حذف غير المستحقين للدعم، حيث أوضحت المصادر أن الحذف سيكون فقط للمقررات التموينية مع استمرار صرف الخبز المدعم.

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