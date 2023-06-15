التقى بأمه وشقيقته.. تفاصيل آخر ليلة لـ محمد عادل قبل إعدامه

أسدلت مصلحة السجون الستار على قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتلها محمد عادل، صباح الأربعاء، داخل سجن جمصة.



وتم السماح لأسرته بزيارته أول أمس الثلاثاء، "للاطمئنان على صحته، قبل إعدامه، حيث حضرت الزيارة والدة المتهم وشقيقته داخل سجن جمصة، ودار بينهم حديث طويل حتى غادرت الأسرة دون إخطارها بموعد تنفيذ حكم الإعدام".

ووجه والد نيرة أشرف طالبة المنصورة، رسالة لأسرة محمد عادل بعد تنفيذ إعدامه اليوم، قائلا: تذوقوا جزءا من اللي شوفناه.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

وأضاف: ابنكم اتنفذ فيه حكم الإعدام مأخدتش ثواني لكن أنا شوفت بنتي بتنقتل في دقايق.. دوقوا جزء صغير من اللي شوفناه خلال الفترة اللي فاتت، مش محتاج أبص لصورة نيرة لأنها عايشة في قلبي.