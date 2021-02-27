التقرير الطبي يفجر مفاجأة للجميع عن سبب وفاة مشاري البلام

السبت، 27-02-2021
12:09 م
منذ وفاة
الفنان
الكويتي مشاري البلام
، أول أمس الخميس،
ولم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي عن الحديث حول سبب وفاة
ه الحقيقة رغم تأكيد إصابته
بفيروس كورونا.
ونشرت صفحة تحمل باسم “زجران” على موقع “سناب شات” التقرير
الطبي المزعوم، مدونا بتعليق:”أسباب وفاة مشاري البلام
حتى لا تكثر الشائعات”.
وجاء في التقرير أن أسباب وفاة
البلام هو تعرضه لتسمم في
الدم، أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
كما وثق معلومات تشير إلى أن الاسم الكامل للفنان
الكويتي
وهو “مشاري صالح محسن البلام”، وأنه توفي في العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت،
في تمام الثامنة من مساء الخميس 25 فبراير عن عمر 49 عاما.
ولفت التقرير أن الراحل له تاريخ مرضي عانى منه، وسبب
مرضي
متوسط أدى إلى تدهور حالته الصحية، وهو معاناته من فشل كلوي وفشل بالكبد، أما السبب
الأصلي وفق قوله هو إصابته بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد بسبب
فيروس كورونا المستجد،
إضافة إلى أنه مصاب بمرض السكري.