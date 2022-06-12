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التفاصيل الكاملة لطرد نجلاء بدر من أحد فنادق العلمين.. ماذا فعلت؟

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نجلاء بدر
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الأحد، 12-06-2022 02:18 م

كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر، كواليس رفض تسكينها في أحد فنادق العلمين لعدم مرافقة زوجها لها، مؤكدة: "رفضوا يسكنوني في الفندق علشان أنا ست وقالوا لي: لو راجل لوحده برضه مش هنسكنه".
 وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "كان معمول لنا حجز مجموعة من الفنانين لافتتاح مشروع في العلمين، ولما وصلت الساعة 4 العصر على أساس أعمل المكياج وننزل وفيه بنت قابلتنا وطلبت البطاقة، وكتبت لنا الاستمارة ووقعت، وفوجئت بانتظارنا حتى السابعة مساءً بعدم تسكيننا، والشخص المسئول في الفندق قال لنا مش هينفع نسكنك لأن الفندق للعائلات فقط، فقلت له: أنا متزوجة ومش فرد، رد عليا زوجك مش معاكي، مش هينفع نسكنك، ولو زوجك لوحده مش هنسكنه برضه".
 وتابعت: "بكل أدب قلت لمسئول الفندق: أنا عايزة أمشي حالًا، وإنجي علي قالت له: أنا قعدت في نفس الفندق السنة اللى فاتت أسبوع لوحدي، فقال لها لأ دي قوانين الفندق، وكنت متضايقة جدًّا وموقف مش لذيذ وانتقلنا لفندق تاني".
وأكملت: "الفندق التاني اللى إحنا رُحناه، مكنش فيه مشكلة في تسكيننا".
وفاجأ المؤلف عمرو محمود ياسين، جمهوره بإعلان تعرضه لواقعة مشابهة لواقعة الفنانة نجلاء بدر، بشأن رفض الفندق إقامة النزيل بمفرده.

وكتب عمرومحمود ياسين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفندق مش راضي يحجز لي لوحدي غرفه علشان سياسة الأوتيل مش بتاخد رجالة سناجل".
وأضاف: "ملحوظة؛ أنا مكنتش ناوي أروح أصلًا، بس سمعت الموضوع قلت أتأكد فاتصلت ولقيتهم فعلًا رافضين رجل من غير زوجة.. عشان الناس سايبة الموضوع، وبتسألني رايح لوحدك ليه".

من جانبها، قالت نجلاء بدر فى المنشور: «الخبر الأسوأ وقصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية، بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا وقعدنا ساعة في انتظار الغرف، وبعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل.. يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها».

وتابعت نجلاء بدر: «لو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة برضه غير مسموح، مع إنه تم الحجز قبلها بيوم 4 غرف سنجل، وتم قبول الحجز، وتمت إجراءات الدخول.. للأسف كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر».
 

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