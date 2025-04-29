التعليم تكشف مفاجأة عن واقعة الطفل ياسين في مدرسة الكرمة

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الثلاثاء، 29-04-2025 09:30 ص

 

علق شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، علي واقعة تعرض طفل للاعتداء بمدرسة فى البحيرة.

وأضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن الوزارة أصدرت بيانا تعليقاً علي الواقعة وعلى ما يثار علي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الواقعة قيد التحقيقات من جانب الجهات القضائية وعلي الجميع الالتزام حتي تظهر نتيجة التحقيقات.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أن واقعة التعدى على طفل البحيرة تعود لعام وشهرين والوزارة تتخذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة.

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