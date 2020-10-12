"التعليم" تكشف مصير الدراسة حال وجود موجة أخرى لكورونا

الإثنين، 12-10-2020
11:11 م
المصريون ـ متابعات
قال وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي، أن وزارته بذلت مجهوداً كبيرا في قرار وصفه بالاستراتيجي وذلك لتكملة منهج العام الدراسي 2020-2021 في ظل إجراءات تقليل الكثافات الطلابية في ظل جائجة كورونا
لتوفير بقية المنهج عبر توفير المناهج الخاصة بالعلوم الداخلة في المجموع عبر أكثر من محطة تلفزيونية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثالث الثانوي واعداً الجمهور بأن هذه الدروس التعليم
ية ستخرج في أفضل صورة قائلاً: "هنشوف حاجة ترضي جميع الطلاب.. وده مش موضوع مؤقت معمول عشان كورونا
ولكن أيضاً لتوحيد جودة العلوم المختلفة.
وكشف الوزير في لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" عبر الستلايت" في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021 أن هذه الدروس التعليم
ية ستكون عبر محطات تليفزيونية مختلفة ولها مواعيد ثابتة وأخرى للإعادة فضلاً عن البث المباشر عبر الانترنت في المنصات المختلفة وشدد الوزير أن أيام ذهاب إلى المدرسة في أيام مختلفة تبعاً لظروف كل مدرسة سيكون بهدف سؤال المدرسين عن ماواجه الطالب من صعوبات أثناء تلقي الحصة التعليم
ة عبر القنوات التفلزيونية وللتقيم من أجل الامتحانات والانشطة المختلفة داخل المدرسة، نافياً في ذات الوقت أن يكون تم إلغاء الحضور والغياب قائلاً " فيه ناس بتقول طالما فيه دروس في المحطات ليه اروح ؟ أنا بقلهم عشان حاجات كتيرة زي أسئلة الطلاب للمدرسين وزي الانشطة المختلفة والتقييم والمواد التي خارج المجموع ".
لكن الوزير قال "في حال وجود موجة أخرى لجائحة كورونا
لاقدر الله ستكون الدروس التعليم
ة غير متوقفة عبر التلفزيون وسنتعامل مع الموقف في حينه وهو عام استئنائي في إطار استمرار جائحة كورونا
".