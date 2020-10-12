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"التعليم" تكشف مصير الدراسة حال وجود موجة أخرى لكورونا

وزير التعليم
وزير التعليم طارق شوقي
 
الإثنين، 12-10-2020 11:11 م المصريون ـ متابعات
قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن وزارته بذلت مجهوداً كبيرا في قرار وصفه بالاستراتيجي وذلك لتكملة منهج العام الدراسي 2020-2021 في ظل إجراءات تقليل الكثافات الطلابية في ظل جائجة كورونا لتوفير بقية المنهج عبر توفير المناهج الخاصة بالعلوم الداخلة في المجموع  عبر أكثر من محطة تلفزيونية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الثالث الثانوي واعداً الجمهور بأن هذه الدروس التعليمية ستخرج في أفضل صورة قائلاً: "هنشوف حاجة ترضي جميع الطلاب.. وده مش موضوع مؤقت معمول عشان كورونا ولكن أيضاً لتوحيد جودة العلوم المختلفة.
وكشف الوزير في لقائه مع  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" عبر  الستلايت" في حلقة خاصة بمناسبة قرب بداية العام الدراسي 2020-2021 أن هذه الدروس التعليمية ستكون عبر محطات تليفزيونية مختلفة ولها مواعيد ثابتة وأخرى للإعادة فضلاً عن البث المباشر عبر الانترنت في المنصات المختلفة وشدد الوزير أن أيام ذهاب إلى المدرسة  في أيام مختلفة تبعاً لظروف كل مدرسة  سيكون بهدف  سؤال المدرسين عن ماواجه الطالب من صعوبات أثناء تلقي الحصة التعليمة عبر القنوات التفلزيونية وللتقيم  من أجل الامتحانات والانشطة المختلفة داخل المدرسة، نافياً في ذات الوقت أن يكون  تم إلغاء الحضور والغياب قائلاً " فيه ناس بتقول طالما فيه دروس في المحطات ليه اروح ؟ أنا بقلهم عشان حاجات كتيرة زي أسئلة الطلاب للمدرسين  وزي الانشطة المختلفة والتقييم والمواد التي خارج المجموع ".
لكن الوزير قال "في حال وجود موجة أخرى  لجائحة كورونا لاقدر الله ستكون الدروس التعليمة غير متوقفة عبر التلفزيون وسنتعامل مع الموقف في حينه وهو عام استئنائي في إطار استمرار جائحة كورونا".
 

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