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التعليم تزف بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

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وزير التعليم
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السبت، 04-12-2021 12:04 م

أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ، أنه لا داعي نهائيا للقلق من امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية المقرر انطلاقها غدا الأحد .
وقال نائب وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية: أن امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لن يزيد عدد الاسئلة فيها عن 10 اسئلة قصيرة في كل مادة ، معظمها اسئلة اختيار من متعدد.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن اسئلة امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية لن تعتمد على قياس مهارات الحفظ ، ولكنها تهدف إلى قياس مدى فهم التلاميذ لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس من الدروس المقررة حتى منتصف نوفمبر
ومن المقرر أن تنطلق غدا الاحد 5 ديسمبر 2021 ، امتحانات رابعة ابتدائي الشهرية ، حيث يؤدي تلاميذ رابعة ابتدائي غدا الامتحان في مادتي اللغة العربية - التربية الدينية  ، على أن يكون زمن كل امتحان يساوي زمن حصة دراسية .
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات رابعة ابتدائي ، ستعقد على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية .
وأضاف وزير التربية والتعليم : “تم وضع أسئلة امتحانات المواد الاساسية لـ رابعة ابتدائي من جانب وزارة التربية والتعليم ، ولكن الامتحان سيختلف من مدرسة لأخرى، أما باقي المواد الغير أساسية ستكون على مستوى المدرسة”.
وأوضح وزيرالتربية والتعليم ، أنه على الاهالي ألا يتسببوا في توتر ابنائهم ، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع الابناء بالطريقة القديمة "اقعد واسمع لك" .
 

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