التعليم تزف بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

السبت، 04-12-2021
12:04 م
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم
، أنه
لا داعي نهائيا للقلق من امتحانات رابعة ابتدائي
الشهرية المقرر انطلاقها غدا الأحد
.
وقال نائب وزير التربية والتعليم
في تصريحات صحفية: أن امتحانات
رابعة ابتدائي
الشهرية لن يزيد عدد الاسئلة فيها عن 10 اسئلة قصيرة في كل مادة ، معظمها
اسئلة اختيار من متعدد.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم
، أن اسئلة امتحانات
رابعة
ابتدائي الشهرية لن تعتمد على قياس مهارات الحفظ ، ولكنها تهدف إلى قياس مدى فهم التلاميذ
لمخرجات التعلم المستهدفة من كل درس من الدروس المقررة حتى منتصف نوفمبر
ومن المقرر أن تنطلق غدا الاحد 5 ديسمبر 2021 ، امتحانات
رابعة ابتدائي
الشهرية ، حيث يؤدي تلاميذ رابعة ابتدائي
غدا الامتحان في مادتي اللغة
العربية - التربية الدينية ، على أن يكون زمن
كل امتحان يساوي زمن حصة دراسية .
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
، إن امتحانات
رابعة ابتدائي
، ستعقد على مستوى الإدارة التعليم
ية للمواد الأساسية .
وأضاف وزير التربية والتعليم
: “تم وضع أسئلة امتحانات
المواد
الاساسية لـ رابعة ابتدائي
من جانب وزارة التربية والتعليم
، ولكن الامتحان سيختلف
من مدرسة لأخرى، أما باقي المواد الغير أساسية ستكون على مستوى المدرسة”.
وأوضح وزيرالتربية والتعليم
، أنه على الاهالي ألا يتسببوا
في توتر ابنائهم ، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع الابناء بالطريقة القديمة
"اقعد واسمع لك" .