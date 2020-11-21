التعليم العالي : عودة النشاط الطلابي الرياضي بهذه الإجراءات

السبت، 21-11-2020
09:12 ص
أمينة عبد العال
أقيم اللقاء الرياضي
للمعاهد بإشراف
إدارة النشاط الرياضي
بوزارة التعليم العالي
و بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة
بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية بمشاركة 300 طالب من طلاب المعاهد و مشرف في
الألعاب الرياضية الجماعية .
و
أكد الدكتور محمد فرغلي مدير النشاط الرياضي
بوزارة التعليم العالي
على مشاركة منتخبات المعاهد في بطولات الجمهورية للجامعات التي
ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات و المعاهد في العاب الدارتس بالجامعة الكندية وبطولة الجمهورية للجامعات و المعاهد كرة السرعة بالإسكندرية بالجامعة اليابانية كذلك في بطولة الجمهورية
للجامعات و المعاهد في السلاح بالإسكندرية.
و
أضاف في تصريحات خاصة لـ" المصريون " أن الإدارة تسعى لختام هذا الشهر بتنظيم العديد من
البطولات المركزية للمعاهد على مستوى الجمهورية مثل تنس الطاولة والذي تحدد يوم الخميس 19 نوفمبر بالمدينة الشبابية
بالأسمرات و بطولة الجمهورية للمعاهد في رياضة كمال الأجسام
في نهاية الشهر الحالي و رفع الأثقال في بداية الشهر القادم .
وأشار
إلي أن منتخبات الوزارة ستشارك في بطولات الدراجات المركزية على مستوى المعاهد و كذلك القمية على مستوى الجامعات و المعاهد و باقي الأنشطة
الرياضية الأخرى.
يأتي
هذا تحت الإشراف العام للسيد الأستاذ احمد فرج وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية
للخدمات الطلابية إلي يحرص على التواجد شخصيا داخل الملاعب و بين الطلاب و متابعة التامين
و تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية و الأستاذ احمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة
العامة لرعاية الطلاب .