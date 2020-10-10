"التعليم" السعودية تصدر قرارًا هامًا بشأن آلاف الطلاب

السبت، 10-10-2020
06:03 م
الطيب حسين
أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية قرارًا هامصا بشأن آلاف الطلاب.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الوزارة قامت بإصدار تعميم إلحاقي إلى جميع مكاتب التعليم والمدارس، بحصر أسماء الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات بجميع المراحل الدراسية، المسجلين بنظام نور
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وأكدت أن القيد المطلوب رفعه من المكاتب إلى الوزارة، سيشمل السجل المدني، والصف، وحالة القيد لكل طالب وطالبة، مع تحديد نوع المكافأة، أو الإعانة لكل فئة (تحفيظ قرآن – تربية خاصة – قرى نائية).