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التضامن و الهلال الأحمر يعلنا خطتهم لمواجهة السيول

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
 
الإثنين، 12-10-2020 02:03 م متابعات- أمينة عبد العال

رفع الهلال الأحمر المصري درجة الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة السيول المحتملة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وتتضمن استعدادات الهلال الأحمر هذا العام تعاونا وثيقا مع فريق الإنقاذ Rescue squad والذي أظهر قدراته ومهاراته في مجال الإغاثة والإنقاذ في الأزمات والكوارث خلال العامين الماضيين.
و أشادت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري في بيانها الذي نشرته " الوطن " بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري وفريق الإنقاذ Rescue Squad، مشددة علي أن الهلال الأحمر المصري دائما من السباقين في تقديم الدعم والمساندة الفورية للشعب المصري كافة فور وقوع أي كارثة مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل الأطفال والنساء والمسنين، وذلك من خلال تقديم كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية.
ومن جانبه، قال الدكتور ،رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه تم رفع درجة التأهب والجاهزية القصوى بمركز عمليات الطوارئ طوال ال 24 ساعة خلال أيام الأسبوع لرصد ومتابعة كافة البلاغات الواردة للهلال الأحمر المصري والدفع بالفرق الإغاثية للمناطق المتضررة.
وأضاف الناظر أنه تم تجهيز المخازن الإقليمية ودعمها باحتياطيات من المهمات الإغاثية، كما تم تجهيز المخزون المحلي لجميع أفرع الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى تجهيز الأسطول المركزي والذي يشمل سيارات التدخل السريع والدفع الرباعي والسيارات الطبية المستخدمة في عمليات الإغاثة.
وعن أنشطة الفريق، قال محمد الحسيني مؤسس فريق Rescue squad إن الفريق بدأ العمل على الأرض منذ ثلاث سنوات بسيارتين فقط وخلال هذه السنوات حقق انتشارا واسعا في جميع محافظات الجمهورية بقوة ١٥٠ سيارة دفع رباعي مهيئة للعمل في المناطق الصعبة تعمل من خلال ٣٠٠ متطوع يشاركون في أعمال الإنقاذ والإغاثة العاجلة.

 

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