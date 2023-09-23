الأحد 24 سبتمبر 2023
توقيت مصر 02:26 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يفجر مفاجأة: الفار ورطني

شاهد ماذا قال مدحت شلبي عندما تفاجأ بحضور محمد رمضان مباراة النصر والأهلي السعودي

تصرف غريب لـ ماني تجاه فيرمينو خلال لقاء النصر وأهلي جدة (فيديو)

صدمة في الوسط الفني.. وفاة الفنان أحمد عصام بشكل مفاجئ

روسيا عن تصريحات "بن سلمان": لن نوافق على ظهور دولة نووية جديدة

اتهم أسرته بقتل أخته.. شقيق أنغام يصدم الجميع بكشف أسرار خطيرة

مفاجأة.. الجمارك تلغي تعليمات وقف تصدير البصل

التصوير ممنوع.. دينا الشربيني تفرض حالة من الخصوصية في عزاء والدتها

المفتي يوضح حكم منع الزوجة من ارتداء الحجاب

«حاميها حراميها»...حارس أمن وراء سرقة مصنع مواد غذائية بأكتوبر

التصوير ممنوع.. دينا الشربيني تفرض حالة من الخصوصية في عزاء والدتها

p-EML8nU
دينا الشربيني
السبت، 23-09-2023 03:04 م نسمه عبد الوهاب
تلقت الفنانة دينا الشربيني عزاء والدتها مساء الجمعة الموافق 22 سبتمبر الجاري في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك بعد أن رحلت والدة الفنانة بعد 5 شهور من راحيل والدها.

دينا الشربيني تمنع التصوير
حرصت الفنانة دينا الشربيني على منع التصوير في عزاء والدتها وبررت هذا التصرف بأنها تريد الحفاظ على خصوصيتها في حزنها على والدتها.

نجوم حضروا عزاء والدة دينا الشربيني
وكان بين نجوم الفن الذين حضروا عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني كل من ياسمين رئيس ومى عمر والمخرج محمد سامى وكريم فهمى وشيكو وأحمد خالد صالح وشريف منير وأشرف زكي نقيب الممثلين، وزوجته روجينا وهانى رمزى ومحمد إمام وإياد نصار ومايا دياب وهنا الزاهد وعلا غانم.

إقرأ ايضا

462693_0

صدمة في الوسط الفني.. وفاة الفنان أحمد عصام بشكل مفاجئ

413791-انغام-وصورة-اخرى

اتهم أسرته بقتل أخته.. شقيق أنغام يصدم الجميع بكشف أسرار خطيرة

2023_9_23_13_0_42_629

مفاجأة.. الجمارك تلغي تعليمات وقف تصدير البصل

أخبار متعلقة

19_2023-638155514153835256-383

نجوم الفن يعزون دينا الشربيني بعد وفاة والدتها