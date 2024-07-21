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التحقيق مع نجل أحمد رزق بتهمة قتل عامل دليفري

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الأحد، 21-07-2024 10:15 ص

 

طلبت جهات التحقيق استدعاء نجل الفنان أحمد رزق، المتهم بدهس عامل ديليفري بدراجته النارية داخل أحد الكمبوندات في منطقة الشيخ زايد، بعد وفاة العامل متأثرًا بإصابته مساء أول أمس الجمعة، للتحقيق معه بتهمة القتل الخطأ.

ووقع الحادث في شهر مايو الماضي، حيث أُبلغت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة عن وقوع حادث مروري في مدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت دراجة سكوتر يقودها عمر أحمد رزق (15 عاماً)، نجل الفنان أحمد رزق، مع دراجة نارية يقودها عامل ديليفري يُدعى علاء عماد (20 عاماً)، مما أدى إلى إصابة الجميع بجروح.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث غادر نجل أحمد رزق وصديقه المستشفى بعد تحسن حالتهما الصحية، بينما استمر علاء عماد في المستشفى حتى فارق الحياة اليوم متأثراً بنزيف في المخ.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق في الحادث، بعد أن قررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

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