الثلاثاء 30 مارس 2021
توقيت مصر 12:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البدري: ما حدث مع «صلاح» غير مقبول وهذا سر استبعاد رمضان صبحي

الوضع خطير.. دولة عربية تعلن خروج كورونا عن السيطرة

الكويت.. طعن إمام مسجد على يد شقيقه

استشاري ينصح بالخيانة الزوجية.. والسبب صادم

صلاح : هذا اللاعب مثلي الأعلي وربما أرحل إلى هذا النادي

إبراهيم سعيد:«كل ما انتقد لاعب يجبلي أبوه.. احنا مش في مدرسة»

التحقيق مع مريم حسين في الإمارات بسبب والدة حلا الترك

سعر الدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية اليوم

مصر تطالب «رويترز» بتصحيح خبر كاذب عن «السفينة المحررة»

صلاح غاضب بسبب ما حدث معه عقب مباراة جزر القمر

ADS
 

التحقيق مع مريم حسين في الإمارات بسبب والدة حلا الترك

مريم-حسين-2
مريم حسين
 
الثلاثاء، 30-03-2021 09:26 ص المصريون

كشفت الفنانة المغربية، مريم حسين عن استدعائها من قبل السلطات المختصة في الإمارات بعد قيامها بحملة تبرعات لجمع مبلغ مالي لـ “منى السابر” وإنقاذها من عقوبة الحبس بعد تداول أزمتها مع ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك.
وقالت “مريم” في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات: “أنا توي طالعة الحين من دائرة شئون العمل الخيري، أنا ما كنت أعرف قانون بإمارة دبي بموضوع المساعدة أو تحويل مبالغ على حساب ما، وبالذات لما يكون الحساب ماله موافقة إن إحنا نقدر نجمع لها تبرعات، شرحولنا قانون تنظيم العمل الخيري في دبي”.
وأضافت: “وعوني في دبي بشي ما كنت أعرفه، وهو إن ممنوع إن أي حد يحط رقم حساب بنكي ما عليه موافقة لجمع التبرعات، لإن لازم الحساب البنكي يتم الموافقة عليه من الجهات المختصة، الغلط اللي أنا سويته إني عملت هذه الحملة بدون الرجوع للجهات المعنية بذلك، هما تفهموا عدم علمي، أنا في الأخير أنا مع قانون الإمارة”.
 

إقرأ ايضا

7de1b593-dbaa-4f90-bf1e-2a963af6e8b6-1597416129

الوضع خطير.. دولة عربية تعلن خروج كورونا عن السيطرة

download

صادم.. استشاري ينصح بالخيانة الزوجية: تعالج هذا المرض

إلهام شاهين

إلهام شاهين تهاجم هذا الفنان بعد قوله إن قبلات السينما سيئات جارية: مش بيحترمنا كفنانين

أخبار متعلقة

9602353_1606834750

محامي حلا الترك يفجر مفاجأة لأول مرة عن قضيتها مع والدتها

344198Image1

فنانة شهيرة تهاجم والدة حلا الترك بعد سجنها: «شوهتي صورة بنتك»

Capture

انهيار والدة حلا الترك بعد تأييد حبسها عامًا بتهمة مخلة بالشرف (فيديو)

كورونا في الإمارات

ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات بشكل مُقلق

كورونا في الإمارات

2373 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات آخر 24 ساعة