التحقيق مع مريم حسين في الإمارات بسبب والدة حلا الترك

الثلاثاء، 30-03-2021
09:26 ص
المصريون
كشفت الفنانة
المغربية، مريم حسين
عن استدعائها من قبل السلطات المختصة في الإمارات بعد قيامها
بحملة تبرعات لجمع مبلغ مالي لـ “منى السابر
” وإنقاذها من عقوبة الحبس بعد تداول
أزمتها مع ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك
.
وقالت “مريم” في
مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات: “أنا توي طالعة الحين من دائرة شئون
العمل الخيري، أنا ما كنت أعرف قانون بإمارة دبي بموضوع المساعدة أو تحويل مبالغ
على حساب ما، وبالذات لما يكون الحساب ماله موافقة إن إحنا نقدر نجمع لها تبرعات،
شرحولنا قانون تنظيم العمل الخيري في دبي”.
وأضافت: “وعوني
في دبي بشي ما كنت أعرفه، وهو إن ممنوع إن أي حد يحط رقم حساب بنكي ما عليه موافقة
لجمع التبرعات، لإن لازم الحساب البنكي يتم الموافقة عليه من الجهات المختصة،
الغلط اللي أنا سويته إني عملت هذه الحملة بدون الرجوع للجهات المعنية بذلك، هما
تفهموا عدم علمي، أنا في الأخير أنا مع قانون الإمارة”.