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التحقيقات تكشف مفاجأة في مشاجرة سعد الصغير وبرلنتي عامر في الشارع

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سعد الصغير برلنتي عامر
Native
Teads
الثلاثاء، 20-12-2022 08:48 ص


لا تزال الأزمة بين المغني سعد الصغير وطليقته برلنتي عامر، مستمرة، وكشفت التحقيقات عن مفاجآت.
ونشرت وسائل إعلام أجزاء من التحقيقات، حيث تبين أن سعد الصغير اتصل بالنجدة وإبلاغهم بتعدي زوجته عليه في الطريق العام، بينما اتهمته زوجته بتحطيم سيارة والدتها والاعتداء عليها وشقيقتها بعد أن طلبت منه الطلاق.

وقال سعد الصغير في التحقيقات إنه كان في منزل زوجته الراقصة برلنتي عامر وحدث بينهما مشادة كلامية وطلبت على أثرها الطلاق، قائلة: "لو راجل طلقني".

وأضاف سعد: "أخبرتها أني مسافر إلى إحدى الدول العربية وبعد عودتي سوف أنفذ طلبها، وتركت المنزل قبل أن تتطور الأمور".

أمام جهات التحقيق أكد سعد الصغير أن زوجته تتبعه في الشارع بمنطقة حدائق الأهرام، مستعينة بوالدتها وشقيقتها واعتدين عليه دون إحداث إصابته.

وادعى استيلائهن على جواز سفره ومبلغ 20 ألف جنيه، وفرارهن بسيارة والدتها ما دفعه لملاحقتهن، وأثناء ذلك توقفت سيارتهن فجأة فاصطدم بها من الخلف.

ونفت الراقصة برلنتي عامر في التحقيقات تعديها وأفراد أسرتها على زوجها سعد الصغير، وأكدت أنها تطالبه بالطلاق لكنه يرفض.

وأمام جهات التحقيق طلب الزوجان التصالح وتم إخلاء سبيل جميع الأطراف.
 

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