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التحريات تفجر مفاجأة: زوجة صيدلي حلوان كانت تخونه مع سائق أوبر

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الصيدلي وزوجته
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الأحد، 30-10-2022 09:48 ص

فجرت تحريات مباحث قسم شرطة حلوان بشأن واقعة ولاء زايد، الذي توفي نتيجة استعراض القوة تجاهه من قبل زوجته الأولى وأسرتها وتسببهم في وفاته والمعروفة إعلاميًا بقضية صيدلي حلوان، حيث ألقى بنفسه من الطابق السادس.

وذكرت أوراق القضية حول تحريات المباحث حول واقعة مقتل صيدلي حلوان أنه تنفيذًا لقرار النيابة العامة فـي المحضر رقم 7735 لسنة ٢٠٢٢ إداری حلوان بشـأن طـلـب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بإجراء التحريات فقد توصلت لوجود خلافات سابقة بين المتوفى ولاء سعيد مصطفى زايد 32سنة، دكتور صيدلي ومقيم عمـارة نجمة رايـل شـارع رايـل حلــوان وزوجتـه ريمـاء حـمـدى عبدالعاطي محمـد رشوان 31 سنة، دكتورة صيدلانية مقيمه 14 الشارع القبلي حلوان، التي طلقها في وقت سابق على خلفية اكتشاف علاقتها بشخص يدعي "محمود" سائق أوبر، وتم التوفيق بينهما بتدخل الأهل وقام بردها إلى عصمته.

وتابعت التحريات: استمرت الخلافات نظرًا لرغبة المتوفى فـي إقامة زوجته صحبته في المملكة العربية السعودية محل عمله إلا أنها استمرت في الرفض لرغبتها في العيـش فـي مصــر وتربيـة نجلهما بمصر وإدارة الصيدلية الخاصة بها وعدم رغبتها فـي العـيش بعيـدًا عن أهلها.
 

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