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"التحالف" يعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي

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"التحالف" يعترض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 05-03-2021 10:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراضه لطائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في اتجاه خميس مشيط .

و أضاف العميد تركي المالكي ، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي ، محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب" .

و أشار إلي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية " .

 

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