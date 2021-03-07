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"التحالف" يدمر 8 طائرات مفخخة استهدفت السعودية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 07-03-2021 10:19 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه دمر 8 طائرات بدون طيار مفخخة كانت في اتجاه المملكة العربية السعودية .
و أشار التحالف إلي أن هجوم الطائرات تم في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد ، لافتا إلي أن الذي قام  بإطلاقها ميليشيات الحوثي .
و قال التحالف في البيان الذي تداولته الصحف المحلية والعالمية أن الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب يفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من المليشيات الحوثية، لافتة إلى أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من المليشيات.
 

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