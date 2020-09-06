"التأمينات" تكشف تفاصيل خفض رسوم التأمين للقطاع الخاص

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التأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
 
الأحد، 06-09-2020 10:50 م المصريون ـ متابعات
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حقيقة خفض رسوم التأمين للقطاع الخاص، موضحًا أنه عندما يتم خصم اشتراكات التأمينات من مرتب الموظفين بالشركات المختلفة ولم يتم توريد ما تم خصمه للهيئة القومية نتيجة أزمات معينة طارئة، فإن موقف الموظف سليم، ولو بلغ السن سيحصل على معاشه.

وقال خلال حواره عبر القناة "الأولى"، والفضائية المصرية، و" ON"، اليوم الأحد، إن المبالغ التي تتراكم على الشركات يتم عليها احتساب مبالغ إضافية، ومع ظروف جائحة كورونا والتوقف الجزئي بالملف الاقتصادي، قامت الدولة بتحفيز بعض الشركات، وخاصة أن هناك شركات عليها مبالغ إضافية تصل لـ 300%.

وأشار عوض، إلى أنه لو تم دفع أصل الاشتراكات سيتم الإعفاء من المبالغ الإضافية، مستطردًا: "ذلك القانون انطبق على 31 ألف منشأة بإجمالى مبالغ إضافة أسقطت 982 مليون جنيه.. وهذه فرصة قد لا تتكرر في المستقبل".

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