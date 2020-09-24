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البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة في البنوك

البنك المركزى ارشيفيبة
البنك المركزي
الخميس، 24-09-2020 11:15 م المصريون ـ متابعات
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس 24 سبتمبر 2020، خفض سعر كل من الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25٪.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، قررت في اجتماعهـا الماضي في 13 أغسطس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪، للمرة الرابعة على التوالي.
 

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