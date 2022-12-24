البلوجر رهف الشامي ترد على خيانتها لصديقتها مع زوجها: كان خطيبي قبلها

السبت، 24-12-2022
02:02 م
بعد ساعات من انتشار منشورات غضب واستياء من البلوجر
رهف
الشامى وتصدر اسمها محركات البحث، خرجت رهف عن صمتها وروت قصة أخرى عكس رواية طليقة
خطيبها التى انتشرت أمس، بأنها كانت سببًا فى طلاق سيدة تدعى سلمى وتمت خطبتها على
طليقها فور إتمامه الطلاق، قائلة: أنا كنت خطيبته منذ 10 سنين وهى تدخلت ووقعت بينا،
هى مش صحبتي.
وأضافت البلوجر
رهف الشامى فى ستورى على صفحتها الشخصية عبر
إنستجرام: بعدما تركت خطيبي منذ أكثر من 10 سنوات، ظلت السيدة تحاول معه حتى تزوجها،
وذهبت بنفسي إلى حفل زفافهما لكي أكسر بداخلي إحساسي تجاهه بالحب قائلة: أنا فى الصورة
اللي انتشرت كنت بعيط وأنا شايفة حبيبي بيتزوج سيدة أخرى.
وقالت رهف الشامي
إن التواصل بينها وبين خطيبها انقطع بعد
زواجة لمدة 5 سنوات، لكن زوجته لم تتركها وظلت تتحدث معها دائما بغرض أنها تريد منها
إعلان لصفحتها الشخصية، لكن رهف كانت تتجاهل الأمر.
وأضافت البلوجر
رهف أن الزوجة أخذت مكانتها فى كل شيء حتى
شقتها واسم طفلها، وأنها هي التي كانت تستحق أن تعيش معه منذ البداية لولا تدخل السيدة
لاختلاق خلافات بينهما لكي يتركها، معلقة: كذابة ومنافقة بس قدام الناس بتصلي وسبحتها
في إيدها.