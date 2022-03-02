«البلام» يرد على انتقاد فنانين كويتيين لحضورهم احتفالات ومناسبات بالسعودية

الأربعاء، 02-03-2022
09:43 ص
عبّر الفنان الكويتي حسن البلام
، عن غضبه، جراء انتقاد البعض للفنانين
الكويتيين الذين حضروا الاحتفالات والمناسبات الفنية التي تنظمها السعودية
للارتقاء بالفن، واصفًا إياهم بـ "الحسدة".
وتساءل البلام في استنكار عن سر تتبع هؤلاء لخطواتهم بالحسد قائلًا: "
قاعدين بس للحسد، ليه أنتوا أعداء الناس اللي تروح تسترزق، ناس يقدرونا، مؤكدا إلى
حسن الاستقبال والضيافة للفنانين في المملكة.
وأوضح "البلام"، أن الحسد الذي يقصده، ليس تتبع أخبار الفنانين
ومعرفة خطواتهم، ولكنه يعني بذلك، العبارات الهجومية التي يرددها البعض بشأن دعمهم
من المملكة السعودية
معبرًا عن ذلك بقوله: "يقولون البلام طالع لأن هناك مو
مقصرين معه".
وتابع: "إيش فيها دعوا سعاد وحياة والرويشد ونبيل، هؤلاء كبار الفن،
دعوهم يحتفلون بالديرة، خير.. ياما مطربين سعوديين جاءوا وقعدوا بالكويت واحتفلوا،
ما قلنا شيء، ومحمد عبده ياما غنى هنا في هلا فبراير".
وردًا على انتقادهم بشأن دعمهم من السعودية
، أكد "البلام":
" إيه مو مقصرين معاي وقاعدين يدعمونا، ناس قاعدين يقدرونا ويقدرونا ربعنا،
قولوا والله مشكورين جزاكم الله خير".
ووجه "البلام" الشكر لولي العهد الأمير " محمد بن
سلمان"، ولرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ
، قائلًا: "جزاهم
الله خير يحتفلون بدولتنا ويحتفلون بإخوانهم وديرتهم واحنا واحد ومصيرنا واحد".