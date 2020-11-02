البرلمان يوافق علي قرض بـ 225 مليون يورو لدعم الكهرباء

مجلس النواب

وافق مجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق قرض بين مصر و بنك التنمية الأفريقي ، حسبما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

و الدعم خاص ببرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو الموقع بتاريخ 8/7/2020 ، الذي يهدف إلي تحسين أمن و إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء ، والمساعدة في تخطي تداعيات أزمة فيروس " كورونا" .

يذكر أن حجم محفظة بنك التنمية الأفريقي الجارية يبلغ 8 مشروعات ممولة بقروض ومنح بإجمالي 654.291 مليون دولار لتمويل عدد 3مشروعات في قطاع الإسكان بقيمة 151.15 مليون دولار، ومشروع فى قطاع الكهرباء بقيمة 440 مليون دولار وعدد 2 مشروعاً في قطاع الري بقيمة 58.12 مليون دولار ، بالإضافة إلى مشروع في قطاع البحث العلمي بقيمة 4.5 مليون دولار، وآخر لريادة الأعمال بقيمة 0.508 مليون دولار.



