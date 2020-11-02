البرلمان يوافق علي قرض بـ 225 مليون يورو لدعم الكهرباء
مجلس النواب
الإثنين، 02-11-202002:26 ممتابعات- أمينة عبد العال
وافق مجلس النواب علي
قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق قرض بين مصر
و بنك التنمية الأفريقي ، حسبما أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون
الدولي.
و الدعم خاص ببرنامج
دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو الموقع بتاريخ 8/7/2020 ، الذي
يهدف إلي تحسين أمن و إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع في الطاقة المتجددة
وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء ، والمساعدة في تخطي تداعيات أزمة فيروس " كورونا" .
يذكر أن حجم محفظة بنك
التنمية الأفريقي الجارية يبلغ 8 مشروعات ممولة بقروض ومنح بإجمالي 654.291 مليون دولار
لتمويل عدد 3مشروعات في قطاع الإسكان بقيمة 151.15 مليون دولار، ومشروع فى قطاع الكهرباء بقيمة 440 مليون دولار وعدد
2 مشروعاً في قطاع الري بقيمة 58.12 مليون دولار ، بالإضافة إلى مشروع في قطاع البحث
العلمي بقيمة 4.5 مليون دولار، وآخر لريادة الأعمال بقيمة 0.508 مليون دولار.