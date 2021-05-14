البحيرة تودع عميد شرطة توفي ساجدًا أثناء صلاة العشاء

الجمعة، 14-05-2021
05:49 م
المصريون
شيع المئات من أهالي قرية اليمني، التابعة لمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة
، عقب صلاة الجمعة، جثمان عميد الشرطة
، عمرو الدمرداش
، والذي توفي أثناء السجود لصلاة العشاء في مسجد مديرية أمن الإسكندرية، أمس أول أيام عيد الفطر المبارك.
شارك في تشييع الجثمان قيادات وضباط مديرية أمن البحيرة
، وكذلك قيادات وضباط مديرية أمن الإسكندرية في مسقط رأس الفقيد بقرية اليمني في محافظة البحيرة
.
وودع الأهالي الفقيد إلى مثواه الأخير بعد أداء صلاة الجنازة
عليه عقب صلاة الجمعة وتم دفنه بمقابر العائلة فى قرية اليمني بمركز حوش عيسى.
وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أسرة وأصدقاء وزملاء عميد الشرطة
الراحل.
وتوفي العميد عمرو الدمرداش
، من قوة مديرية أمن الإسكندرية، أثناء السجود لأداء صلاة العشاء، في مسجد مديرية أمن الإسكندرية، مساء أمس الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأكد عدد من معارف الفقيد على صفحات التواصل الاجتماعي، أنه كان شخصا طيبا وخلوقا وبشوشا ومحبوبا من زملائه ومعارفه