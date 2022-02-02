الأربعاء 02 فبراير 2022
توقيت مصر 21:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بينهم موظفين بوزارات حساسة.. السعودية تعلن القبض على المئات في قضايا فساد

أحد أبطال «نفق الحرية» يكشف تفاصيل ما حدث حتى اعتقالهم مرة آخرى

مفاجأة.. وزيرة الصحة أقامت دعوى خلع ضد زوجها والمحكمة طلقتها منه

تدهور حالة عمرو زكي ودخوله في غيبوبة

صدمة في الأهلي.. إصابة موسيماني بكورونا قبل لقاء «مونتيري»

شاهد.. فتاة تخلع نقاب العنود يوسف أثناء بث مباشر للكشف عن وجهها

ما هي الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطي ذهب في العالم؟

فنان شهير: عشت أول علاقة حب مع معلمتي في المدرسة وأشجع ابنتي على التجربة

سفير مصر في الكاميرون يفجر مفاجأة عن صورة الاستشفاء: الجرادل دي بتاعتنا

اتحاد الكرة يعرتض رسميًا على حكم مباراة مصر والكاميورن.. ورد «غامبي» مفاجيء

ADS
 

البحوث الفلكية: 3 محافظات مهددة بالزلازل

61ea42524236045f3542681c
ا
Native
Teads
الأربعاء، 02-02-2022 10:50 ص

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن منطقة شرق بني سويف، ودمياط، امتدادا حتى خليج السويس، تعتبر من المناطق التي تشهد نشاط زلزالي  خلال الفترة المقبلة.
ونفى القاضي دخول مصر حزام الزلازل حتى الآن، مضيفًا أنه غير المتوقع دخول البلاد هذا الحزام.
وأضاف القاضي أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يرصد دبه النملة من الزلازل الصناعية مثل تفجيرات المحاجر ومصانع الاسمنت وجميع أنواع المناجم أو الزلازل الطبيعية.
وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محافظة بني سويف كانت هزة بقوة 4.1 ريختر، ولم يشعر بها إلا قاطني المحافظة فقط، مضيفاً أن ماحدث عبارة «هزة خفيفة» بدأت من منطقة الكريمات وحتى خليج السويس، وما حدث تركيب جيولوجي.
وكشف القاضي أن منطقة شرق بني سويف، ودمياط، امتدادا حتى خليج السويس، تعتبر من المناطق التي تشهد نشاط زلزالي غير محسوس، قادمة من تركيا .
وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل  سَجّلت  أمس زلزالاً بقوة 4,1 درجات على مقياس ريختر على بعد 56 كم شمال شرقي مدينة بني سويف المصرية.
 

إقرأ ايضا

61f945ed4236042fa912137a

مفاجأة.. وزيرة الصحة أقامت دعوى خلع ضد زوجها والمحكمة طلقتها منه

42021611839100518204

شاهد.. فتاة تخلع نقاب العنود يوسف أثناء بث مباشر للكشف عن وجهها

9998876682

ما هي الدول العربية التي تمتلك أكبر احتياطي ذهب في العالم؟