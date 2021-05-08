البحوث الفلكية يعلن أول أيام عيد الفطر المبارك

السبت، 08-05-2021
01:13 م
المصريون
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد ميلاد هلال شهر
شوال وأول أيام عيد الفطر
المبارك.
وأوضح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد خلال بيان صادر عن
المعهد، أن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت
القاهرة المحلي يوم الثلاثاء29 من رمضان1442هـالموافق11/5/2021م (يوم الرؤية
).
وأضاف ، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس
ذلك اليوم ( يوم الرؤية
) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال،
نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.
ونوه إلى أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية
في
كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر
العربية يغرب
الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (11– 14 دقيقة)، أما في العواصم
والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (3– 17 دقيقة).
وبذلك يكون يوم الأربعـــاء 12/5/2021م هو المتمم لشهــــر
رمضـــان1442هـ وتكون غــرة شهـــر شــــوال
1442هـ فلكيـــاً يوم الخميـــس13/5/2021م (عيد الفطر
المبارك .