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البحوث الفلكية يرد على العالم الهولندي بشأن توقع زلزال مدمر

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البحوث الفلكية يرد على العالم الهولندي بشأن توقع زلزال مدمر

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العالم الهولندي
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الخميس، 16-03-2023 01:26 م

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، من جديد على توقعات العالم الهولندي، الذي حذر من وقوع زلزال قوي جديد يضرب العالم خلال الأيام القادمة.

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية شريف الهادي: "تنبؤات العالم الهولندي فرانك بشأن حدوث زلزال مدمر خلال الأيام القادمة ما هي إلا تنجيم وبعيدة كل البُعد عن العلم ".

وأضاف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية: "من المستحيل التنبؤ بموعد أي زلزال ، ومكانه وقوته ، وهذا الأمر لا يمكن بسبب سلوك وعمق الأرض".

وتابع: "قد تنبأ العالم الهولندى سابقًا بوقوع زلزال ، لم يحدث ذلك ، مؤكدًا لا يوجد تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم ، ليس يوجد علاقه بين حركة الكواكب والزلازل".
 

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