البحوث الفلكية يرد على العالم الهولندي بشأن توقع زلزال مدمر

الخميس، 16-03-2023
01:26 م
رد المعهد
القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، من جديد على توقعات العالم الهولندي
،
الذي حذر من وقوع زلزال قوي جديد يضرب العالم خلال الأيام القادمة.
وقال
رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية شريف الهادي: "تنبؤات العالم
الهولندي فرانك بشأن حدوث زلزال مدمر
خلال الأيام القادمة ما هي إلا تنجيم وبعيدة كل
البُعد عن العلم ".
وأضاف
رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية: "من المستحيل التنبؤ بموعد أي
زلزال ، ومكانه وقوته ، وهذا الأمر لا يمكن بسبب سلوك وعمق الأرض".
وتابع:
"قد تنبأ العالم الهولندى سابقًا بوقوع زلزال ، لم يحدث ذلك ، مؤكدًا لا يوجد
تنبؤ بالزلازل على مستوى العالم ، ليس يوجد علاقه بين حركة الكواكب والزلازل".