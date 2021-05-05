البحوث الفلكية يتوقع سقوط الصاروخ الصيني على الأرض بعد 4 أيام

الأربعاء، 05-05-2021
01:33 م
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،
إن خبر خروج الصاروخ الصين
ي Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة
أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.
وقال رئيس المعهد القومي للبحوث
الفلكية في الواقع إن الصاروخ الصين
ي تم
فقدان السيطرة عليه وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلي الأرض
بعد إطلاقه من
محطة الفضاء الصين
ية.
وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، انه من المرجح أن يسقط جزء من
الصاروخ الصين
ي Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى
لمحطة الفضاء الصين
ية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة ،
ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع
مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.