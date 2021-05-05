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البحوث الفلكية يتوقع سقوط الصاروخ الصيني على الأرض بعد 4 أيام

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الأربعاء، 05-05-2021 01:33 م

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن خبر خروج الصاروخ الصيني  Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء.
 وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية  في الواقع إن الصاروخ الصيني تم فقدان السيطرة عليه وهو فى محاولة للعودة غير المنضبطة إلي الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.
وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، انه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة ، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوى للأرض يوم 9 مايو المقبل.
 

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