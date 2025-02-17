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البحث في 18 شقة استأجرها "سـ.ـفـ.ـاح الإسكندرية" عن ضحايا جدد

البحث في 18 شقة استأجرها "سـ.ـفـ.ـاح الإسكندرية" عن ضحايا جدد

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الإثنين، 17-02-2025 10:55 ص

 

 

أقدم محام الشهير بـ  " سفاح الإسكندرية" ، على قتل 3 ضحايا بينهم سيدتين ورجل في شقق استأجرها بالإسكندرية.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهم ، استأجر 18 شقة ، حيث يتم فحصها جميعا من أجل التأكد من وجود جثامين لضحايا آخرين، من عدمه، وذلك بعد العثور على جثتين لسيدتين في منطقة معمورة البلد، والعثور على الجثة الثالثة بمنطقة 45 بالعصافرة ، وسط ترجيحات بوجود جثث أخرى أخفاها المتهم.

 

 

زوجته.. وأخرى موكلة له

 

واعترف المحامي المتهم أنه تخلص من الضحية الأولى، مشيرا إلى أنها كانت زوجته بسبب الخلافات بينهما وغيرتها الشديدة، ثم قام بدفنها بعد أن وضع الجثمان داخل أكياس بلاستيكية ودفنه داخل إحدى الغرف التي كان يسكن فيها.

 

أما الضحية الثانية فأكد أنها كانت بعد الجريمة الأولى بـ 8 شهور لموكلة له اختلفت معه على أتعاب المحاماة، فقرر التخلص منها، وقام بدفنها بنفس طريقة الضحية الأولى.

 

وكانت السلطات قد عثرت على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة بمنطقة المعمورة.

 

سهرات حمراء.. وكيس أسود وبطانية

 

وتوصلت التحريات إلى أن القاتل "المحامي" استأجر شقة واستخدمها في إقامة سهرات حمراء داخلها، وأنه وراء قتل السيدتين .

 

وانتقلت قوات الأمن إلى الشقة وقامت بالحفر في أرضيتها حيث تم استخراج كيس أسود بلاستيك كبير الحجم عثر بداخله على جثة لإحدى السيدات، وباستكمال أعمال الحفر تم استخراج بطانية داخلها جثة سيدة ثانية.

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