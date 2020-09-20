الباز: الحياد الآن خيانة



أكد الدكتور محمد الباز، أن الحياد الآن في مصر خيانة، معقبا: "على كل شخص أن يأخذ موقفًا ويتحمل نتيجته".



وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "هذا ليس إعلاما عاديا، وإنما إعلام حرب، نواجه مجموعة من الناس استباحوا عرض البلد كلها، وليس عرض أشخاص، نواجه ناس خاضوا في عرض البلد كلها، معندهمش مشكلة الشعب كله يروح في داهية".



وتابع: "التعامل بالقواعد التقليدية في وضع استثنائي نوع من الخبل والجنون وعدم المهنية، نحن نواجه ناس تستهدفك، فلا تتورع عن استخدام سلاحك كاملا في هدم هذه الشخصيات التي تريد هدم البلد، فيوميا نواجه سيلا من الأكاذيب والشائعات والأخبار المفبركة".