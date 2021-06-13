الأحد 13 يونيو 2021
توقيت مصر 21:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البابا فرانسيس يحذر إثيوبيا من تسببها في كارثة

قلق في بريطانيا.. مزاعم عن اختطاف كائنات فضائية لـ3أشخاص

أول تعليق من «إريكسن» بعد نجاته من الموت على الهواء مباشرة

زعيم كوريا الشمالية يهدد باعتقال أي شخص يستمع إلى موسيقى "البوب"

فيديو.. "ليفاندوفسكي" يكسر هاتف زميله خلال تدريب منتخب بولندا

ضربة قوية.. السعودية تعلن القبض على موظفين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني

لأول مرة.. المشهد المحذوف بين هيفاء وهبى ومحمد كريم في "دكان شحاتة"

وجدوها شبه عارية.. يقتل عروسه قبل أيام من زفافهما بطريقة وحشية

الجمهور يُجبر صلاح على حذف صورة بعد نشرها بدقائق لهذا السبب

المالية: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الأمر

ADS
 

البابا فرانسيس يحذر إثيوبيا من تسببها في كارثة

البابا فرانسيس يحذر إثيوبيا
البابا فرانسيس
Native
الأحد، 13-06-2021 09:10 م محمد فضل
طالب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، بوصول المساعدات الإنسانية إلى الجياع في منطقة تيجراي التي مزقتها الحرب في شمال إثيوبيا، حيث يمنع الجنود الإثيوبيون والإريتريون تسليم المواد الغذائية وغيرها من المساعدات لهم، وفق ما أوردت شبكة “بلومبرج”.

ودعا البابا فرنسيس إلى وقف فوري للقتال في إقليم تيجراي، وعودة الانسجام الاجتماعي و"ضمان تدفق جميع المساعدات الغذائية والرعاية الصحية".

وتحدث البابا عن إثيوبيا وكارثة حرب التيجراي، خلال قداس الأحد،  قائلًا إنه كان يفكر في سكان تيجراي الذين "ضربتهم أزمة إنسانية خطيرة.. اليوم هناك مجاعة وهناك جوع".

وتقول الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة إن أكثر من 350 ألف شخص في تيجراي يواجهون مجاعة وأن مليوني آخرين على بعد خطوة من أسوأ مجاعة منذ 2011 في الصومال.

يقول المزارعون وعمال الإغاثة والمسئولون المحليون إن الطعام تحول إلى سلاح حرب، حيث قام الجنود بمنع أو سرقة المساعدات الغذائية.

وفر بالفعل أكثر من مليوني شخص من سكان تيجراي البالغ عددهم 6 ملايين نسمة.
 

إقرأ ايضا

زعيم كوريا الشمالية

زعيم كوريا الشمالية يهدد باعتقال أي شخص يستمع إلى موسيقى "البوب"

السعودية تعلن القبض على موظفين

ضربة قوية.. السعودية تعلن القبض على موظفين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني

854868

لأول مرة.. المشهد المحذوف بين هيفاء وهبى ومحمد كريم في "دكان شحاتة"

أخبار متعلقة

سد النهضة

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في قطر لبحث أزمة سد النهضة

54270900_303

اللجنة الدولية: أزمة سد النهضة وصلت لطريق مسدود وهذا ما سيحدث

أرشيفية

تعرف على أخطر سلاح مصري يخشاه الإثيوبيون

حملة مصرية لمقاطعة المنتجات الصينية

ردًا على دعمها إثيوبيا في بناء السد.. حملة مصرية لمقاطعة المنتجات الصينية

20201130222028887

الخارجية ترد ببيان عاجل على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا

رئيس وزراء اثيوبيا و سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا يتوعد ببناء 100 سد العام القادم